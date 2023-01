Supercoppa MIlan-Inter, probabili formazioni. Gioca Kjaer?

RIYAD - Derby di Milano per la Supercoppa italiana: il Milan, vincitore dell'ultimo Scudetto, affronta l'Inter, trionfatrice in Coppa Italia. Pioli potrebbe inserire Kjaer dal primo minuto; è in ballottaggio con Kalulu, apparso un po' in affanno nelle ultime uscite. Torna Tonali dalla squalifica, rientra tra i giocatori arruolabili a gara in corso anche Rebic dopo quindici giorni fermo ai box. Inzaghi in avanti dovrebbe scegliere Lautaro e Dzeko, con Correa pronto a subentrare in corso d'opera. Primo derby con la maglia dell'Inter per Onana e Acerbi mentre per Dimarco sarà la prima volta da titolare in una stracittadina. Brozovic non era al campo per la rifinitura, scontata quindi la sua defezione; nemmeno Handanovic è uscito sul campo di Riyad: per lui si decide comunque oggi. Lukaku verso la panchina: potrebbe giocare uno spezzone.. Si gioca alle 20 al King Fahd Stadium di Riyad: attesi 58.000 spettatori di cui circa 400 provenienti dall'Italia.