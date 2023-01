Monza-Sassuolo: probabili formazioni, consigli fantacalcio. Gioca Rovella?

MONZA - Palladino deve valutare le condizioni di Donati e Mota Carvalho. Rovella può partire dall'inizio in mezzo con Pessina. In avanti Petagna sostenuto da Ciurria e Caprari. Nella difesa del Sassuolo si rivede il tandem Erlic-G. Ferrari. Maxime Lopez in cabina di regia, Lauriente e Berardi ai lati della punta Alvarez.