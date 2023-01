Juve-Atalanta, dove vederla in tv Sky o Dazn

TORINO - All'Allianz Stadium va in scena Juventus-Atalanta , match valevole per la diciannovesima giornata di Serie A . Fischio d'inizio alle 20.45, dirigerà l'incontro Marinelli di Tivoli.

Partita: Juve-Atalanta

Orario partita: ore 20.45

Canale Tv: Dazn

Pay TV Streaming: Dazn

Dove e a che ora vedere Juve-Atalanta orari e canali

Spezia-Roma, match valido per la diciannovesima giornata di Serie A, è in programma alle 20.45 all'Allianz Stadium di Torino e sarà trasmesso in diretta in esclusiva da Dazn in streaming via app e Smart Tv.

Juve-Atalanta in Diretta: la cronaca

Umori e risultati diversi tra Juve e Atalanta: la squadra di Allegri ha incassato 5 reti dal Napoli nell'ultima uscita di campionato, ed è stata penalizzata di 15 punti in classifica in settimana. Anche l'Atalanta è reduce da una goleada, ma inflitta alla Salernitana: 8-2. Qui le probabili formazioni.

Juve-Atalanta, segui la diretta sul nostro sito

Segui Juve-Atalanta su DAZN, attiva ora