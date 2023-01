Samp-Udinese, Deulofeu entra ma chiede il cambio dopo 12': ecco cosa è successo

GENOVA - In una giornata toccante per il ricordo di Gianluca Vialli allo stadio Ferraris, la Sampdoria cade contro l'Udinese, che la risolve nel finale (88') con una rete di Ehizibue. Per i blucerchiati di Stankovic è la seconda beffa consecutiva nei minuti finali, dopo la gara di Empoli e vedono complicarsi la strada per la salvezza. Torna invece alla vittoria l'Udinese, che torna anche a mettere nel mirino l'Europa.