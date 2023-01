Inter-Empoli, dove vederla in tv Sky o Dazn

MILANO - Allo stadio Giuseppe Meazza va in scena la sfida tra l 'Inter di Simone Inzaghi e l' Empoli di Paolo Zanetti . Il match è valido per la diciannovesima e ultima giornata del girone d'andata di Serie A . Fischio d'inizio alle 20:45, sarà l'arbitro Antonio Rapuano a dirigere il match.

Partita: Inter-Empoli

Orario partita: ore 20:45

Canale Tv: Dazn, Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251)

Pay TV Streaming: Dazn, Sky Go e NOW

Dove e a che ora vedere Inter-Empoli orari e canali

Inter-Empoli, match valido per la diciannovesima giornata di Serie A, è in programma alle 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e sarà trasmesso in diretta in esclusiva da Dazn in streaming via app e Smart Tv e su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). In streaming il match sarà visibile anche su Sky Go e NOW.

Inter-Empoli in Diretta: la cronaca

L'Inter di Simone Inzaghi torna a concentrarsi sul campionato dopo il trionfo netto in Supercoppa italiana a Riyadh nel derby contro il Milan (3-0 per i nerazzurri). Precedentemente i nerazzurri avevano vinto di misura in casa 1-0 contro l'Hellas Verona. L'Empoli di Paolo Zanetti si presenta al Meazza forte dei quattro risultati utili di fila ottenuti in campionato, con due vittorie e due pareggi. I toscani sono reduci dal successo casalingo ottenuto una settimana fa contro la Sampdoria (1-0, gol di Ebuehi). Qui le probabili formazioni.

