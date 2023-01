Nainggolan: “-15 alla Juve? Lo sapevo che c’era qualcosa…”

Intervistato da Radio Goal, l’ex centrocampista di Roma e Inter, Radja Nainggolan, ha parlato a tutto tondo della serie A attuale, partendo dal caso della Juve e dalla condanna a 15 punti di penalizzazione comminata dalla Corte Federale d’Appello della Figc per il caso plusvalenze (ecco cosa può succedere ora): “-15 alla Juve? Alla fine ho sempre provato a vincere contro i più forti, ma come vedi c’era qualcosa che è uscito fuori in un momento inaspettato”.