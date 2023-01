Gasperini: "Il mio futuro alla Juve?". Ecco cosa ha detto

“Siamo concentrati per fare il meglio possibile. Scudetto? È un po’ dura”

“Io alla Juve? Sono voci che saltano fuori ovunque, ma siamo tutti concentrati per fare il meglio possibile. Per me sarebbe bellissimo raggiungere il massimo in questa stagione. Il massimo è la Champions? Sì, lo scudetto è un po’ dura”. Secondo Gasperini, l’Atalanta ha margini di crescita: “Ritengo che li abbia, ci sono delle certezze in più, della convinzione in più. In questo momento la squadra ha recuperato qualche certezza, ha rimontato con Spezia, Bologna e Juventus: sotto questo aspetto è una squadra che ha più convinzione”.