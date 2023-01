L'Empoli dilapida, il Toro recrimina: al Castellani termina 2-2

EMPOLI - L’Empoli dilapida, il Toro recrimina. Alla fine, il risultato di parità non accontenta nessuno. La squadra toscana domina la partita per settanta minuti, ma non approfitta del doppio vantaggio. Negli ultimi venti minuti la formazione di Juric riporta in equilibrio il risultato, poi fallisce il colpo del ko colpendo un palo clamoroso. Al Castellani finisce 2-2, tra rimpianti e recriminazioni da parte di entrambe le squadre. Settimo risultato utile per gli uomini di Zanetti mentre il Torino conquista un punto pesante, un pari prezioso che scongiura il sorpasso in classifica da parte dei toscani.