Super Lookman: l'Atalanta stende la Sampdoria

BERGAMO - L'Atalanta risponde all'Inter e batte la Sampdoria 2-0, avvicinando il secondo posto dei nerazzurri. Il colpo di testa di Maehle al 42' premia gli sforzi offensivi della Dea, nella ripresa invece è il solito Lookman a raddoppiare: 12° centro per l'ex Leicester, a -1 da Osimhen nella classifica cannonieri di questa Serie A. Una partita di grande impegno e sacrificio non basta a Stankovic, che rimane a 9 punti in piena zona retrocessione. Gasperini invece sorride: è a 38, insieme al Milan, in zona Champions.