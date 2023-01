Napoli, il siparietto tra Zielinski e Zalewski nel tunnel: insulti in polacco

NAPOLI - Al Maradona, la tensione anche pochi istanti prima dell’ingresso in campo ha condizionato i protagonisti della sfida. Napoli e Roma erano chiamate a una sfida di alta classifica: la posta in palio era alta, Zielinski e Zalewski hanno trovato il modo di accendere la partita prima ancora del calcio d'inizio.

Raccomandazioni e giocose minacce

Mentre le due squadre erano allineate nel tunnel degli spogliatoi, pronte a fare il loro ingresso in campo agli ordini dell’arbitro Daniele Orsato, il napoletano Zielinski si è raccomandato con il connazionale Zalewski: “Mi raccomando, vacci piano”. Ma la risposta del giallorosso è stata simpaticamente astiosa. “Tu sei il prossimo”. A quel punto il siparietto è andato avanti, senza che nessuno capisse realmente nulla di quanto i due si stessero dicendo. “Ma che c**** dici?” avrebbe replicato il centrocampista del Napoli. “Taci, chiudi il becco” gli ha intimato il giallorosso. Al di là dell’ironica sceneggiata sotto al tunnel, in campo ha prevalso il fairplay.