Coppa Italia Juve-Lazio, dove vederla in tv e in streaming

TORINO - All'Allianz Stadium la Juventus di Massimiliano Allegri affronta la Lazio di Maurizio Sarri , nella gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia: fischio d'inizio alle 21, dirige l'incontro l'arbitro Maresca di Napoli. La vincente incontrerà in semifinale l' Inter .

Partita: Juve-Lazio

Orario partita: ore 21

Canale Tv: Canale 5

Streaming: Mediaset Infinity

Dove e a che ora vedere Juve-Lazio orari e canali

Juve-Lazio è il match valido per i quarti di fnale di Coppa Italia ed è in programnma alle ore 21 all'Allianz Stadium di Torino e sarà trasmesso in diretta in esclusiva su Canale 5 in chiaro. Sarà inoltre disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.

Juve-Lazio in Diretta: la cronaca

La Juve di Massimiliano Allegri è alla seconda uscita stagionale in Coppa Italia: agli ottavi i bianconeri hanno eliminato il Monza. La Lazio invece, ha avuto la meglio sul Bologna. Qui le probabili formazioni.

Juve-Lazio, segui la diretta sul nostro sito

Segui tutta la Serie A su DAZN, attiva ora