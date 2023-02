Cremonese-Lecce 0-2: Baschirotto e Strefezza regalano i tre punti a Baroni

CREMONA - Dopo l'incredibile vittoria contro la Roma in Coppa Italia, la Cremonese di Ballardini crolla 2-0 in casa contro il Lecce. Dopo un primo tempo equilibrato, la sfida dello 'Zini' si sblocca nella ripresa con un colpo di testa di Baschirotto al 58', abile a insaccare un bel traversone di Hjulmand. Il raddoppio del Lecce arriva al 69' con un gioiello di Strefezza: gran sinistro a giro che insacca all'incrocio dei pali. Una vittoria pesante per i ragazzi di Baroni che salgono a quota 23 punti in classifica. Altra sconfitta per la Cremonese, inchiodata all'ultimo posto a quota 8.