Sassuolo-Atalanta 1-0: decide Laurentié, stop per Gasperini

REGGIO EMILIA - Seconda vittoria di fila per il Sassuolo e clamoroso stop per l' Atalanta . Si chiude così la sfida al Mapei Stadium, valida per la 21ª giornata di Serie A. Basta un gol di Armand Laurienté ai neroverdi per battere i bergamaschi e allontanarsi dalla zona retrocessione. Una gara molto equilibrata ma anche molto nervosa , con le esplusioni di Maehle (intervento del VAR) e Muriel a partita conclusa. Altra sconfitta per l'Atalanta dopo il ko con in Coppa Italia.

Sassuolo-Atalanta, tabellino e statistiche

Sassuolo-Atalanta 1-0: decide Laurienté

Partono meglio i padroni di casa: ci prova subito Defrel ma Musso. Il Sassuolo continua a crescere con il passare dei minuti, senza però trovare il gol. La svolta arriva alla mezz’ora: contropiede dell’Atalanta, Maehle non controlla un passaggio e cerca di recuperare il pallone in scivolata colpendo la tibia di Berardi. L'arbitro mostra il giallo ma viene richiamato subito dal Var dove cambia la decisione ed estrae il rosso diretto. In panchina Gasperina è una furia. Il primo tempo prosegue in modo equilibrato e si chiude senza gol. Nella ripresa arriva finalmente il gol che sblocca la gara: al 55' Laurienté calcia da dentro l'area e batte Musso. L’Atalanta prova a reagire ma non riesce a trovare il gol. Gasperini prova a risolvere con i cambi, mettendo dentro Zapata e Pasalic. I bergamaschi si lanciano in avanti con molta confusione. Nel finale Zapata sfiora il pari con un colpo di testa, ma è tutto inutile: il Sassuolo vince 1-0. Nei secondi finali c'è da segnalare anche la seconda espulsione, stavolta di Luis Muriel per proteste.