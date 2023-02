Spezia-Napoli 0-3, pagelle in pillole: Kvara e Osimhen top, Shomurodov flop

Il Napoli continua la sua marcia trionfale, vincendo anche al Picco, contro lo Spezia, e acciuffando il suo quinto successo di fila in campionato in questo 2023. I ragazzi di Spalletti partono a ritmo blando, per poi accendersi soprattutto nella ripresa e imporsi per 3-0, trascinati dalla classe di Kvaratskhelia e Osimhen. Quarto ko consecutivo (Coppa Italia compresa) per la formazione di Gotti, quartultima in classifica con 5 punti di vantaggio sul Verona, che domani ospita la Lazio. Ecco i migliori e i peggiori del match:

La classifica della Serie A TOP Osimhen 8 L’attaccante nigeriano sonnecchia per oltre un’ora, concedendosi qualche tentativo di strappo e poco più. Poi approfitta di un pasticcio difensivo dello Spezia e mette a segno di testa il suo quindicesimo gol in campionato, blindando la vittoria del Napoli. Osi firma pure lo 0-3 al 73’, su generoso assist di Kvara. Spalletti gli regala la standing ovation all'82', facendolo rifiatare un po'. Capocannoniere della Serie A con 16 reti in 17 presenze. Kvaratskhelia 7,5 Il talento georgiano va a fiammate, appena ne ha la possibilità. Al 37’ prova la girata in mischia, sfiorando la base del palo. Poi, in apertura di ripresa, batte Dragowski su calcio di rigore, concesso per fallo di mano di Reca. Il numero 77 del Napoli mette anche la firma sul generoso assist del terzo gol, regalando a Osimhen la gioia della doppietta. Mario Rui 7 L'esterno portoghese non è sempre impeccabile, ma la sua abnegazione in questo super Napoli è ammirevole e preziosa. Corre, lotta, marca e si propone. Spalletti lo toglie dal campo solo dopo il 3-0.