Milan-Torino, dove vederla in tv Sky o Dazn

Partita: Milan-Torino

Orario partita: ore 20.45

Canale Tv: Dazn, Zona Dazn

Pay TV Streaming: Dazn

Dove e a che ora vedere Milan-Torino orari e canali

Milan-Torino, match valido per la ventiduesima giornata di Serie A, è in programma alle 20.45 allo stadio Meazza di Milano e sarà trasmesso in diretta in esclusiva da Dazn e Zona Dazn. In streaming il match sarà visibile anche su Dazn.

Milan-Torino in Diretta: la cronaca

Il Milan va a caccia di punti preziosi per uscire dalla crisi che ha caratterizzato il primo spezzone del 2023 della squadra di Pioli. Il Torino di Juric invece arriva da tre turni senza sconfitte, con due vittorie e un pareggio.. Qui le probabili formazioni.

Milan-Torino segui la diretta sul nostro sito

Segui Milan-Torino su DAZN, attiva ora

Attiva DAZN a 20.99€ al mese per i primi 12 mesi anziché 29.99€. Offerta speciale valida fino al 14 febbraio