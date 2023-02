Diretta Juve-Fiorentina 0-0: LIVE inizia la partita

Stranamente una sfida di metà classifica quella tra Juve e Fiorentina , distanziate solo da due punti (26 e 24). I bianconeri di Allegri vogliono continuare a scalare posizioni dopo il convincente 3-0 alla Salernitana, mentre la viola di Italiano è a caccia di riscatto dopo la sconfitta contro il Bologna. Nonostante la classifica sarà comunque una sfida carica di emozioni e storia , con Chiesa e Vlahovic come osservati speciali per il loro passato da ex alla Fiorentina.

18:03

2' - Subito giallo per Rabiot

Intervento duro su Nico Gonzalez e arriva già la prima ammonizione del match: giallo per Rabiot dopo pochi secondi di gioco.

18:02

1' - Inizia Juve-Fiorentina!

Dopo un minuto di silenzio per le vittime del terremoto in Turchia, arriva il fischio d'inizio da parte dell'arbitro Fabbri: inizia la sfida tra Juve e Fiorentina all'Allianz Stadium.

17:55

Allegri sul tridente

Anche Allegri nel pre-partita: "Le chiacchiere da bar son belle per chi non ha responsabilità. Oggi la squadra può far bene contro una buona squadra come la Fiorentina. Dobbiamo risalire la china e riprendere il percorso in casa. In questo momento ci sono pochi centrocampisti, quelli davanti stanno bene, ho la possibilità di giocare con 3 davanti, magari la prossima cambiamo. L'importante é la disponibilità dei ragazzi per l'equilibrio. Mi aspetto una Fiorentina aggressiva, molto brava, non escono mai dalla partita, dobbiamo fare una partita importante, un passo importante per muovere la classifica e prepararci all'Europa League".

17:50

Kostic parla di Vlahovic

Le parole di Kostic nel pre-partita: "Vlahovic è un giocatore molto importante per noi. E' il miglior attaccante d'Europa e per noi è importante che sia tornato. Viene da dei problemi fisici, sappiamo che può fare meglio e che è il migliore".

17:40

Juve, nuove intercettazioni

Emergono nuove intercettazioni nel corso delle ingagini per l'Inchiesta Prisma. In particolare si parla di alcuni dialoghi tra Maurizio Arrivabene e Federico Cherubini: "Ci sono cose che mi fanno accapponare un po’ la pelle, ti dirò perché poi ci saranno anche delle decisioni da prendere…". (LEGGI TUTTO)

17:30

Italiano risponde con il suo tridente

Allegri punta su Di Maria, Chiesa e Vlahovic, Italiano risponde con il suo tridente: Nico Gonzalez, Kouamé e Ikoné per far male alla difesa bianconera.

17:20

Pogba, nessuno ci crede più

Tra gli assenti nella sfida contro la Fiorentina c'è anche Paul Pogba: "Mi dispiace dirlo, questa è la realtà. Sta lavorando per tornare a disposizione, ma ora non c'è. E non so dirvi quando può tornare. Questa è la cosa che mi dispiace di più", le parole di Allegri. I minuti disputati sono zero e zero resteranno ancora per chissà quanto tempo, i giorni di distanza dall'ultima partita domani sfonderanno il muro dei 300 e il contatore salirà ancora. (LEGGI TUTTO)