Dazn, fibra, Lotitum, buffering e gobbing

Altri ritardi, e buffering e - per dirla alla Checco Zalone - shocking, twerking, rotelling, gobbing (questa la spiego più in là). E tutto ciò, secondo Lotito e i presidenti vicini al senatore, dovrebbe durare fino al 2026. Prima di preoccuparsi del prolungamento degli accordi sui diritti tv Lotito, Dazn e la Lega calcio dovrebbero occuparsi della qualità del servizio fornito a pagamento a milioni di italiani. In che modo? Facendo pressione (un’opera di sensibilizzazione che non riguarda il solo pallone) affinché il Governo realizzi il tanto sbandierato miglioramento infrastrutturale: in alcune zone del Paese la fibra è soltanto nella crusca e nei legumi.