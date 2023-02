Sampdoria-Inter, dove vederla in tv Sky o Dazn

Partita: Sampdoria-Inter

Orario partita: 20.45

Canale Tv: Dazn, Sky Sport1, sky Sport Calcio, Sky Sport 251

Pay TV Streaming: Dazn

Sampdoria-Inter, match valido per la ventiduesima giornata di Serie A, è in programma alle 20.45 allo stadio Luigi Ferraris di Genova e sarà trasmesso in diretta da Dazn e Sky. In streaming il match sarà visibile su Dazn.

Sampdoria-Inter in Diretta: la cronaca

A Marassi va in scena una sfida tra due squadre che vivono periodi decisamente diversi. I blucerchiarti sono alla disperata ricerca di punti in chiave salvezza, dopo la beffa finale di una settimana fa a Monza (2-2). L'Inter che ritrova tra l'altro il grande ex Dejan Stankovic sulla panchina blucerchiata, non può fare sconti dopo i tanti passi falsi che hanno minato non poco la rincorsa scudetto e vuole blindare il secondo posto. Qui le probabili formazioni.

