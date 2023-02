Sampdoria-Inter diretta: segui LIVE la partita di oggi

GENOVA - 'Congelare' il secondo posto aumentando il distacco dalle inseguitrici e tornare a -13 dal Napoli capolista per tenere viva una pur piccola speranza scudetto. Per riuscire nella sua missione l'Inter va a caccia del successo a Marassi contro la Sampdoria del grande ex nerazzurro Dejan Stankovic (uscito in lacrime dal campo del Monza dopo aver visto sfumare nel recupero una vittoria), alle prese con i problemi societari e penultimi in classifica. Di seguito la diretta del match...