Sampdoria-Inter, la moviola: Maresca di livello, giusto no rigore su Darmian

Partita di livello, concentrato novanta minuti più i recuperi, senza mai perdere la bussola: quando è giusto, bisogna dare a Maresca quello che gli spetta. Vede bene due situazioni in area della Samp (no rigore), anche i cartellini gialli sono appropriati (quello di Lautaro con tanto di curva parabolica a sinistra in corsa): la chiude con 24 falli e 4 gialli, tutto congruo.

No rigore/1

Protesta, non poco, Darmian ad inizio partita (4’), dopo un contatto con Murillo, chiedendo il calcio di rigore. Ha fatto bene Maresca a far proseguire, non ci sono gli estremi: Darmian è in piena corsa, scarica il pallone eludendo l’intervento dell’avversario che, a quel punto, riesce a fare l’unica cosa per limitare i danni, ovvero rimanere fermo. Un contatto - chiamiamolo così - in dinamica, letto nello spirito del gioco dall’internazionale di Napoli.

No rigore/2

Ancora proteste dell’Inter, stavolta Dzeko il più attivo, ma è stato bravo (davvero) Maresca: il tiro di Dumfries, infatti, finisce sulla schiena di Winks, che pure aveva il braccio sinistro molto largo.

VAR: Doveri 6

Deve limitarsi ai controlli e ai silent check