Exit poll scudetto Napoli al 99,46%: lo dice la scienza

NAPOLI - Aglie, fravaglie e cornicielli napoletani d’Italia: unitevi, se volete. Toccate pure ferro (e fuochi). E poi cantate, se vi pare: scio’, scio’, con la mano biforcuta come Pino Daniele. Questa non è la storia trita della scaramanzia partenopea e neanche l’elogio del frasario della tradizione che fa tanto tarantella: questo è il racconto di un pronostico praticamente scientifico che farebbe reagire ogni tifoso di ogni squadra. È una proiezione costruita attraverso una simulazione ripetuta migliaia di volte, e con indici anche molto differenti, ma con un risultato finale sempre identico. Sempre, non si scappa: il Napoli, secondo un’analisi di Opta articolata in base a una serie di parametri, ha il 99,46% di probabilità di vincere lo scudetto. Mani a posto e occhi aperti, please: la società di elaborazione dati sportivi ha ricavato la percentuale inserendo i punti, le vittorie, le sconfitte, i gol fatti e subiti, il cammino, il calendario, lo stato di forma e i precedenti di tutte le squadre di Serie A ed è venuto fuori quello che tutti pensano, alcuni sussurrano e soltanto in pochi urlano. «Il Napoli ha già vinto», dichiarò Mourinho alla vigilia della partita del Maradona di un paio di settimane fa. Prima dell’algoritmo. Come se non bastasse, il pareggio dell’Inter con la Samp ha portato a 15 il vantaggio in classifica degli azzurri: un patrimonio inestimabile a prova di scaramanzia. Già, però: «Essere superstiziosi è da ignoranti, ma non esserlo porta male». Lo diceva Eduardo. Napoletano di Chiaia.

Cinque su mille E allora, la corsa-scudetto firmata Opta. Un plebiscito ricavato attraverso uno studio che ha tenuto conto di tutti gli elementi utili all’analisi della vita di una squadra: recente passato, presente e futuro prossimo. I dati sono schiaccianti. Basta leggere i primi due: il Napoli vincerà lo scudetto al 99,46% mentre l’Inter, seconda in classifica con un distacco di 15 punti, lo vincerà allo 0,50%. Ovvero: per il Cervellone ha 5 possibilità su mille di compiere quella che passerebbe alla storia del calcio come un’impresa titanica. Da film. E ancora: da studio, il Milan ha lo 0,02% di chance-scudetto a disposizione, mentre Atalanta e Lazio lo 0,01%. Dalla Roma in poi: zero per cento.

Mr. Luciano L’algoritmo, insomma, ha totale fiducia nella forza del Napoli. Spalletti al massimo sorriderà, o forse un po’ si arrabbierà considerando la sua inclinazione alla scaramanzia e il suo metodo di lavoro: assolutamente vietato distrarsi, adagiarsi o mollare anche soltanto di un millimetro a cominciare dalla delicata trasferta in programma venerdì con il Sassuolo. Peraltro alla vigilia del ritorno della Champions e del primo atto degli ottavi in programma martedì a Francoforte con l’Eintracht. Tutto comprensibile, certo. Però: intanto non è stato sancito il 100%, cosa che accredita ancora un po’ di pathos alla volata tricolore, e poi il signor Luciano ha dipinto un capolavoro autentico primeggiando in tutte le classifiche: punti (59); gol fatti (54) e subiti (15); assist (42); tiri (366); possesso palla (33’55” di media); capocannoniere (Osimhen, 17 gol); assistman (Kvaratskhelia 9).