Salernitana-Lazio: probabili formazioni, consigli fantacalcio. Gioca Luis Alberto?

SALERNO - Nel 4-2-3-1 di Paulo Sousa, nuovo allenatore della Salernitana, Nicolussi Caviglia può agire da esterno destro del terzetto completato da Bonazzoli e Vilhena. Unica punta Piatek, fuori Dia per un edema al polpaccio. Tra i pali favorito Ochoa su Sepe. Out Troost-Ekong, pronto Lovato. In casa Lazio tornano titolari Provedel, Cataldi e Luis Alberto. In attacco a supportare Immobile ecco Felipe Anderson e Pedro.