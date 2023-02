Roma-Verona: probabili formazioni, consigli fantacalcio. Tocca a Belotti?

ROMA - Ansia in casa Roma per le condizioni di Dybala, sostituito nel match di Europa League contro il Salisburgo per un sovraccarico alla coscia sinistra. Nel caso pronto El Shaarawy a prendere il posto dell'argentino sulla trequarti al fianco di Pellegrini. Possibile turno di riposo per Smalling e Abraham, Kumbulla e Belotti scaldano i motori. A centrocampo Bove potrebbe far rifiatare Matic. Nell'Hellas Verona Faraoni dovrebbe tornare titolare dopo tre mesi e mezzo. A centrocampo confermato Duda con Tameze. Gaich unica punta sostenuto daigli ispiratissimi Lazovic e Ngonge.