Sampdoria-Bologna 1-2: Orsolini sbanca Marassi al 90'

GENOVA - Beffa nel finale per la Sampdoria, punita al 90' da un gol di Orsolini che regala il successo al Bologna (1-2) nell'anticipo della 23ª giornata di Serie A andato in scena a Marassi. Occasione sprecata nella corsa salvezza per i liguri di Dejan Stankovic, che recriminano per il rigore sbagliato nella ripresa da Sabiri poco dopo che lo stesso fantasista marocchino aveva risposto dal dischetto al vantaggio rossoblù firmato in avvio da Soriano.