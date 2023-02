Fiorentina-Empoli, dove vederla in tv Sky o Dazn

FIRENZE - Allo stadio Franchi di Firenze va in scena il derby di Toscana tra la Fiorentina di Vincenzo It a liano e l' Empoli di Paolo Zanetti , gara valida per la ventitreesima giornata di Serie A (quarta del girone di ritorno). A dirigere l'incontro l'arbitro Prontera della sezione di Bologna.

Partita: Fiorentina-Empoli

Orario partita: ore 15

Canale Tv: Dazn

Pay TV Streaming: Dazn

Dove e a che ora vedere Fiorentina-Empoli orari e canali

Fiorentina-Empoli, match valido per la ventitreesima giornata di Serie A, è in programma allo stadio Franchi di Firenze alle 15 e sarà trasmesso in diretta da Dazn. In streaming il match sarà visibile su Dazn.

Fiorentina-Empoli in Diretta: la cronaca

In campionato la Fiorentina è reduce dalla sconfitta contro la Juventus, ma in settimana la squadra di Italiano ha convinto in Conference battendo 4-0 il Braga. L'Empoli di Zanetti arriva dal pareggio contro lo Spezia (2-2). Qui le probabili formazioni.

