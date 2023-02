Spezia-Juve, dove vederla in tv Sky o Dazn

LA SPEZIA - Al Picco di La Spezia va in scena la gara tra i padroni di casa, reduci dalla separazione con il tecnico Gotti (oggi in panchina ci sarà il suo vice Lorieri ) e la Juventus allenata da Allegri , match valido per la ventitreesima giornata di Serie A (quarta del girone di ritorno). A dirigere l'incontro l'arbitro La Penna della sezione di Roma.

Partita: Spezia-Juve

Orario partita: ore 18

Canale Tv: Dazn

Pay TV Streaming: Dazn

Dove e a che ora vedere Spezia-Juve orari e canali

Spezia-Juve, match valido per la ventitreesima giornata di Serie A, è in programma allo stadio Picco di La Spezia alle 18 e sarà trasmesso in diretta da Dazn. In streaming il match sarà visibile su Dazn.

Spezia-Juve in Diretta: la cronaca

Nel turno precedente di campionato la Juventus ha battuto di misura la Fiorentina, mentre lo Spezia ha pareggiato 2-2 in casa dell'Empoli. Qui le probabili formazioni.

Spezia-Juve, segui la diretta sul nostro sito

Segui Spezia-Juve su DAZN, attiva ora