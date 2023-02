“Mihajlovic, buon compleanno in Paradiso”

Arianna gli ha spedito una rosa virtuale. «Buon compleanno in Paradiso» . Una foto accanto a Sinisa, che ieri avrebbe compiuto 54 anni . Le lacrime della moglie, nel tunnel dello stadio Olimpico, con i tre figli maschi (Dusan, Miroslav e Nicholas) e gli anziani genitori accanto, non si sono placate un istante. Troppo grande e incontenibile il dolore della famiglia. Sulla parete scorrevano le immagini di Mihajlovic , i suoi gol su punizione, la maschera da guerriero indomabile portata anche da allenatore in panchina. La maglia numero 11 della Lazio e il 4 della Roma incorniciate nei quadri a completare la galleria dei cimeli appoggiati in una teca, compresi gli scarpini indossati nella stagione 2003/04, l’ultima in biancoceleste, quando Longo e Masoni combattevano per evitare il fallimento e il serbo non si tirava mai indietro, in campo e fuori. Un uomo tutto d’un pezzo . Disse no a Lotito, che stava provando a trattenerlo a Formello, solo perché qualche settimana prima si era impegnato sulla parola con Moratti e Mancini, passato all’Inter. Il ct azzurro si trovava a Coverciano per la Panchina d’Oro, tutti gli altri amici storici si sono riuniti nel suo ricordo e per onorare l’evento voluto da Sport e Salute, che proprio ieri ha inaugurato e gli ha dedicato una sezione della Hall of Fame. Sinisa è entrato tra le leggende dell’Olimpico , ma in realtà già apparteneva alla storia del calcio romano.

Sono trascorsi due mesi. Il vuoto, se possibile, si avverte ancora di più. «Non mi sembra vero» sospirava Nando Orsi , prima di infilarsi nella pancia dell’Olimpico. Un sorriso ripensando alle battute, al modo in cui Sinisa s’inalberava, come quella volta in cui il nostro giornale dedicò durante l’estate un titolo in prima pagina ad Assuncao, centrocampista appena acquistato dalla Roma, per un gol su punizione in amichevole. «Eravamo in ritiro a Goteborg e Mihajlovic s’infuriò. Ci teneva a dire di essere più bravo di Roberto Carlos. Lo prendevo in giro, perché nel derby del 1993, quando lui giocava nella Roma e io ero il portiere della Lazio, finì 0-0 e tirò malissimo un paio di punizioni». Orsi, preso il microfono, ha speso parole di rara profondità: «Di Sinisa voglio ricordare due cose. Il suo coraggio. Se un uomo viene chiamato per nome, non per cognome, da tutti e anche da chi non lo ha conosciuto, significa che ha lasciato qualcosa di importante».

Roma e Lazio

La cerimonia è stata toccante. L’ha aperta Mino Caprio, attore e doppiatore di fede laziale, leggendo con la sua voce inconfondibile alcune pagine della biografia di Sinisa (“La partita della vita”, scritta con Andrea Di Caro) dedicate all’amore per Arianna. «Senza di lei non sarei diventato l’uomo che sono, non avrei fatto la carriera che ho fatto... Mi ha riempito il cuore, potevo perdere o vincere, ma alla fine della giornata avevo sempre la mia isola felice a cui tornare». Alessio Scarchilli, ex centrocampista e ora inserito nello scouting della Roma, è quasi scoppiato a piangere. In ritiro a Trigoria divideva la camera con Mihajlovic. «Campione straordinario, non lo devo raccontare. A nome del mio club, non possiamo non riconoscere quanto Sinisa si sia legato nel corso della carriera alla Lazio, ma lo abbiamo sempre rispettato e apprezzato come avversario di altissimo livello sotto il profilo umano e professionale. Ho avuto la fortuna di giocarci insieme alla Roma e alla Samp. Sinisa era un compagno vero, sincero, diretto, di grande personalità. E’ stato sino all’ultimo giorno un esempio straordinario di forza e di coraggio». Angelo Peruzzi è rimasto in silenzio, testimoniando l’affetto con la presenza. La Lazio era rappresentata da Maurizio Manzini, storico team manager. «La sua generosità era senza pari. Per noi, come società, è stato tutto. Trasmetteva forza, vitalità, passione, l’istinto a non arrendersi mai».

Famiglia

Dario Marcolin, amico per la vita e suo vice allenatore per tre stagioni tra Catania e Fiorentina, ha faticato a trattenere l’emozione. «Tutti gli volevano bene, hanno apprezzato l’uomo, il padre di famiglia. Se n’è andato troppo presto, 54 anni sono pochi. Resta la sua grande famiglia, Arianna e i figli porteranno sempre in alto il suo nome». L’immagine dolce di ogni volta in cui Sinisa tornava da allenatore all’Olimpico è stata tratteggiata da Diego Nepi Molineris, direttore generale di Sport e Salute. «Quando finivano le partite, prima di immergersi nel giro delle interviste, raggiungeva sua moglie, la baciava e l’abbracciava. Non l’ho visto fare a nessun altro. L’Olimpico dovrà tramandare quello che è stato il suo insegnamento». Arianna, con la dolcezza e il garbo della grande donna, ha chiuso una mattinata primaverile, piena di sole e di emozioni struggenti: «Ringrazio la Roma e la Lazio per un gesto che credo Sinisa meritasse di ricevere. E’ stato stupendo tornare all’Olimpico. I primi due mesi senza di lui sono stati difficili, ma ci ha sempre trasmesso il messaggio di combattere per andare avanti e come famiglia lo stiamo facendo, tenendolo nel cuore». Buon compleanno Sinisa, non ti dimenticheremo.