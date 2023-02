Diretta Empoli-Napoli 0-2: raddoppia Osimhen

EMPOLI - Allo stadio ' Castellani ' di Empoli , la squadra di casa allenata da Zanetti ospita la capolista Napoli in un match valido per la ventiquattresima giornata di campionato. Se i toscani cercano punti per chiudere il discorso salvezza, la squadra di Spalletti - reduce dal netto 2-0 di Francoforte contro l' Eintracht nell'andata degli ottavi di finale di Champions League - vuole proseguire il fantastico cammino verso lo scudetto. A dirigere l'incontro sarà l'arbitro Ayroldi .

19:15

57' - Il Napoli si diverte, ma spreca occasioni in serie

Illusoria la prima occasione della ripresa per l'Empoli, il Napoli è tornato a dominare e a produrre occasioni in serie: dopo quella fallita da Anguissa, è stato Lozano a fallire il bersaglio grosso da posizione favorevolissima. Zanetti cambia con Caputo e Grassi per Piccoli e Henderson.

19:10

52' - Anguissa sfiora il tris

Nessuno sbandamento dopo lo svarione di addio ripresa, il Napoli ha ripreso a ruminare il suo calcio e Anguissa, sull'assit di Zielinski, ha mandato di un soffio a lato il pallone del possibile tris.

19:05

47' - Empoli subito vicino al gol con Piccoli

Distrazione di Mario Rui e subito una chance di riaprire la partite per l'Empoli, Rrahmani salva su Piccoli.

19:03

Tutto pronto per la ripresa

Le squadre fanno il loro ritorno in campo al Castellani, Napoli avanti 2-0 su un Empoli che non ha più nulla da perdere e che giocherò un secondo tempo all'arma bianca. Nessuna sostituzione all'intervallo, si riparte con i 22 protagonisti della prima frazione.

18:46

45+1' - Empoli-Napoli, finisce il primo tempo

Termina la prima frazione allo stadio 'Castellani': il Napoli è in vantaggio per 2-0. Decisivo l'autogol di Ismajli al 17' e il raddoppio di Osimhen al 28'.

18:43

43' - Si rivede l'Empoli con Baldanzi

La squadra di Zanetti prova a scuotersi con una conclusione di Baldanzi, murato però da Kim.

18:40

40' - Il Napoli continua ad attaccare

Dominano gli azzurri di Spalletti che continuano a tenere in apprensione la retroguardia dell'Empoli. Osimhen sugli scudi: il nigeriano è arrivato a quota 19 gol in campionato.

18:34

34' - Doppia occasione per il Napoli!

Napoli vicino al 3-0: prima Osimhen, a tu per tu con Vicario, spara addosso al portiere dell'Empoli che manda in angolo. Dal seguente corner Kim, di testa, colpisce la traversa.

18:29

29' - RADDOPPIO NAPOLI: SEGNA OSIMHEN!

Napoli ancora in gol. Dagli sviluppi di un corner, schema Zielinski-Mario Rui e palla per Kvaratskhelia che prova il tiro dalla distanza: Vicario respinge ma la palla arriva nei piedi di Osimhen che, di tap-in, porta il Napoli sul 2-0!

18:25

25' - Ammonito Henderson

Il centrocampista di Zanetti strattona Osimhen: il primo giallo della partita è per lui.

18:21

21' - Empoli pericoloso con Henderson

Conclusione dalla distanza per il giocatore dell'Empoli: Meret devia in angolo!

18:20

20' - Osimhen! Esterno della rete

Palla in profondità per l'attaccante nigeriano che supera Luperto in velocità e prova a beffare Vicario da posizione defilata: palla sull'esterno della rete.

18:17

17' - GOOOOOL NAPOLI, AUTOGOL DI ISMAJLI!

Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, la palla arriva al limite dell'area di rigore dell'Empoli: Kvaratskhelia pennella dentro l'area e imbecca Zielinski. Cross basso del polacco e Ismajli, nel tentativo di anticipare Osimhen, devia nella propria porta. Napoli avanti!

18:11

11' - Haas, tiro alto

Satriano riceve palla e serve il centrocampista azzurro che prova un destro dai 20 metri: palla altissima.

18:07

7' - Kvaratskhelia! Risponde il Napoli

Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, il pallone transita fuori area: l'asso georgiano prova la conclusione di prima ma il tiro non è preciso.

18:04

4' - Marin, Empoli pericoloso

Il centrocampista dell'Empoli conclude in porta da calcio piazzato: palla fuori.

18:00

1' - Inizia la partita al 'Castellani'!

Fischio d'inizio da parte dell'arbitro Ayroldi per Empoli-Napoli, partita che apre la 24esima giornata di Serie A. Il primo pallone del match lo muove la squadra di Zanetti.

17:55

Spalletti: "Olivera in panchina". Sull'Empoli...

L'allenatore azzurro, Luciano Spalletti, ai microfoni di Dazn: "Olivera aveva un indurimento muscolare, la scelta di fare un solo cambio di formazione rispetto alla partita di Champions viene dal ragionamento di non correre il rischio di mettere qualcuno stanco". Sulla mentalità vincente dei suoi giocatori, Spalletti dice: "Tutti i calciatori hanno la maschera di Osimhen ma oggi giochiamo contro quelli che hanno rimontato per due volte dallo 0-2, quelli che hanno vinto contro l'Inter".

17:45

Accardi: "C'è un pezzo di Empoli in questo Napoli"

Il direttore sportivo dell'Empoli, Pietro Accardi, ha parole al miele ai microfoni di Dazn per alcuni ex giocatori azzurri, tra i quali Mario Rui e Di Lorenzo: "Per tutti noi è motivo d'orgoglio, stanno fscedo bemissimo, ci sentiamo vicini a loro. C'è un pezzo di Empoli in questo Napoli". Su Spalletti, altro ex della sfida, che ha elogiato l'Empoli, Accardi dichiara: "Ci fa piacere, chi meglio di Spalletti conosce il 'modello Empoli'. Noi continuamo con questa filosofia di far crescere i giovani".

17:35

Empoli e Napoli in campo per il riscaldamento

Le squadre sono scese sul terreno di gioco del 'Castellani' per il riscaldamento della partita che inizierà alle 18. A dirigere l'incontro sarà Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta.

17:30

Un bilancio da scudetto per il Napoli

Non sono solo i ragazzi di Spalletti a fare miracoli sul campo, ma anche i conti del Napoli. Numeri meno poetici delle finte di Kvara ma altrettanto importanti per la solidità del club, presupposto essenziale della sua competitività tecnica. (APPROFONDISCI)

17:20

Napoli, la clamorosa statistica in casa dell'Empoli: Spalletti trema

Tredici precedenti al Castellani tra Empoli e Napoli. Le statistiche sorridono ai toscani, Spalletti trema rileggendole ma sa bene che i numeri e certi dati sono fatti per essere sovvertiti. (LEGGI TUTTO)

17:10

Napoli, quel precedente del 1987...

Dopo la vittoria per 2-0 della gara d'andata, il Napoli potrebbe tenere la porta inviolata in due sfide consecutive contro l'Empoli in Serie A per la seconda volta nella storia: la prima occasione coincide con la stagione 1986/87 (4-0 al 'San Paolo' e 0-0 in Toscana) al termine della quale gli azzurri vinsero il loro primo scudetto.

16:57

Le formazioni ufficiali di Empoli-Napoli

Ecco le scelte di Zanetti e Spalletti per la sfida del 'Castellani'.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Parisi, Luperto, Ismajli, Ebuehi; Haas, Marin, Henderson; Baldanzi; Piccoli, Satriano. Allenatore: Zanetti.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Mario Rui, Kim, Rrahmani, Di Lorenzo; Zielinski, Lobotka, Anguissa; Kvaratskhelia, Osimhen, Lozano. Allenatore: Spalletti.

16:53

Empoli e Napoli si sfidano: il precedente dell'andata

La gara di andata tra l'Empoli e il Napoli è andata il scena lo scorso 8 novembre: allo stadio 'Maradona', la squadra di Spalletti si impose 2-0 con i gol di Lozano (su rigore) e Zielinski.

16:45

Empoli-Napoli, tra poco le squadre in campo

Alle 18, allo stadio 'Carlo Castellani' di Empoli, scenderanno in campo Empoli e Napoli. La partita aprirà il 24esimo turno di Serie A. I padroni di casa sono reduci dall'1-1 in trasferta nel derby contro la Fiorentina e si trovano a +11 sulla zona retrocessione. La squadra di Spalletti, dopo aver espugnato il campo del Sassuolo in campionato e quello dell'Eintracht Francoforte in Champions League con un doppio 2-0, scenderà in campo per la terza trasferta consecutiva. Gli azzurri sono saldamente in testa alla Serie A: 15 i punti di vantaggio sull'Inter seconda.

