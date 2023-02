Moviola Empoli-Napoli, giusto il rosso a Mario Rui

Due gialli in un minuto

Henderson viene sanzionato per l’intervento prolungato su Osimhen, nel secondo tempo arrivano due gialli in un minuto a Grassi e Lozano. In totale, sono diciannove i falli fischiati da Ayroldi che in una partita di serie A non estraeva un cartellino rosso addirittura da Sampdoria-Sassuolo del dicembre 2020. Rapido silent-check per convalidare il vantaggio del Napoli, poco oltre il quarto d'ora: la posizione di Osimhen non incide, quando Ismajli interviene sul pallone facendo autogol. Giusto cancellare il raddoppio dello stesso nigeriano al quarto d’ora del secondo tempo, il fuorigioco c’è.