Bologna-Inter, la moviola: Orsato, manca un rigore rivisto anche all’OFR

Non bene Orsato , il rigore non dato al Bologna (beffa dopo quello che ha avuto contro a Genova settimana scorsa) vede l’internazionale di Schio (a volte troppo schiavo del personaggio che si è creato) due volte colpevole: perché ha valutato (male) quel tocco di mano in campo e perché l’ha snobbato, con spocchia e sufficienza, al monitor.

Da rigore

Tiro di Ferguson, Darmian si oppone scomposto, poco controllo delle braccia, aperte (ben sopra le spalle a figura verticale), non è neanche braccio in appoggio (come invece doveva essere considerato da Irrati e Tanti al VAR quello di Sosa in Samp-Bologna). Rigore da dare in campo, Orsato ha avuto un’altra chance: all’OFR a per valutare l’offside di Dominguez (decisivo come vedremo) Marini correttamente gli fa vedere proprio quel tocco di mano, per valutare l’intera APP. Macché, nulla….

Fuorigioco

Ok annullare il gol di Barrow: al momento del tiro, Dominguez è sulla linea di visione di Onana ( l’assistente Colarossi avrebbe potuto valutarlo in campo ).

Regolare

E’ Acerbi che tiene in gioco Orsolini sul lancio di Schouten sull’1-0.

VAR: Marini 6,5

E’ sui suoi standard. Alti.