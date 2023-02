Lazio-Sampdoria, dove vederla in tv Sky o Dazn

Partita: Lazio-Sampdoria

Dove e a che ora vedere Lazio-Sampdoria orari e canali

Lazio-Sampdoria, match valido per la ventiquattresima giornata di campionato, è in programma alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma e sarà trasmesso in diretta su Dazn, Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (numero 251 satellite). In streaming il match sarà visibile su Dazn, Sky Go e NOW.

Lazio-Sampdoria in Diretta: la cronaca

Dopo il passaggio agli ottavi di finale di Conference League, la Lazio di Sarri torna a concentrarsi sul campionato. La lotta in zona Champions si fa più serrata per i biancocelesti che vogliono bissare il successo ottenuto all'Arechi contro la Salernitana nel turno precedente (Salernitana-Lazio 0-2, doppietta di Immobile). La Sampdoria di Stankovic ha raccolto solo una vittoria (Sassuolo-Sampdoria 1-2) nelle otto partite giocate nel 2023, poi due pareggi e cinque sconfitte (l'ultima in casa con il Bologna). I blucerchiati, al penultimo posto con 11 punti, sono alla ricerca disperata di punti salvezza. Qui le probabili formazioni.

