Cremonese-Roma, dove vederla in tv Sky o Dazn

Cremonese-Roma, match valido per la ventiquattresima giornata di campionato, è in programma alle 18:30 allo stadio Zini di Cremona e sarà trasmesso in diretta su Dazn. In streaming il match sarà visibile su Dazn.

Cremonese-Roma in Diretta: la cronaca

La Cremonese di Ballardini è ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato. Reduci dal pareggio per 2-2 ottenuto a Torino contro i granata di Juric, i grigiorossi sono sempre ultimi in classifica con 9 punti raccolti in 23 partite. Di fronte la Roma di Mourinho, reduce dalla vittoria interna contro l'Hellas Verona una settimana fa. I giallorossi, dopo l'approdo agli ottavi di finale di Europa League, si rituffano in campionato. Con una vittoria a Cremona Dybala e comagni agguanterebbero a 47 punti al secondo posto le milanesi, Inter e Milan. Qui le probabili formazioni.

Cremonese-Roma, segui la diretta sul nostro sito

