Napoli-Lazio: probabili formazioni, consigli fantacalcio. Politano o Lozano?

NAPOLI - Una novità necessaria, obbligatoria, perché squadra che stravince non si cambia: contro la Lazio, questa sera, scenderà in campo lo stesso Napoli che ha battuto l’ Empoli con la presenza di Olivera a sinistra al posto dello squalificato Mario Rui che salterà anche la prossima contro l'Atalanta. Non ci sono grossi dubbi di formazione, non ne ha Spalletti che non intende modificare la squadra base e che con la Champions tra due settimane rimanda al futuro nuove rotazioni. L'unico ballottaggio riguarda la corsia destra: Politano o Lozano? Qui Lazio: La Lazio ha speso tanto a Cluj e contro la Samp, rigiocherà a distanza di tre giorni dal posticipo di lunedì. Non avrà Casale (squalificato), ha Patric reduce dalla febbre, deve rilanciare Romagnoli venti giorni dopo lo stiramento con l’Atalanta. Ha un Marusic dolorante (ieri ha saltato la partitella), ma utilizzabile. Spera in un Milinkovic rinvigorito. Il primo cambio del tridente Felipe-Ciro-Zaccagni sarà Pedro, scassato, mascherato e con la mano sinistra steccata.