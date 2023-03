Corvino ds dell'anno: premio il 21 marzo a Palermo

Pantaleo Corvino votato come miglior direttore sportivo d’Italia. E per questo riceverà il riconoscimento il 21 marzo a Palermo in occasione di una manifestazione organizzata da Conference403 nella cornice di Villa Lampedusa. A consegnare il premio a Corvino (nella foto con il tecnico Baroni) sarà l’avvocato Claudio Pasqualin, presidente onorario dell’organizzazione.

Insieme al dirigente del Lecce saranno presenti molti protagonisti del mondo del calcio: da Giorgio Perinetti a Daniele Faggiano fino a Stefano Capozucca, Massimiliano Mirabelli, l’avvocato Marco Sommella, Mario Giuffredi, Andrea Stramaccioni, Silvio Baldini, Patrick Bastianelli e tanti altri addetti. Special guest Francesco Facchinetti, che si è avvicinato al mondo del calcio e punta a ritagliarsi un ruolo importante tra i manager del pallone. L’evento sarà realizzato in collaborazione con Lumsa, Scienze della Comunicazione (Unipa), Avvocaticalcio e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo.