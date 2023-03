Monza-Empoli 2-1: Ciurria e Izzo lanciano Palladino

MONZA - Il primo gol in questa stagione di Izzo firma l'allungo decisivo del Monza sull'Empoli, battuto 2-1. A sbloccare il match è la rete di Ciurria al 19', che sfrutta al meglio l'assit di tacco di Petagna per bucare Perisan, all'esordio assoluto in Serie A tra i pali a causa del forfait di Vicario. La squadra di Zanetti riesce a pareggiare nella ripresa con Satriano, che al 51' di testa sigla l'1-1. Sempre di testa, però, Izzo fa esultare i tifosi del Monza su cross dalla bandierina di Caprari. È il gol decisivo che proietta gli uomini di Palladino al nono posto a 32 punti.