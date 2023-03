Inter-Lecce diretta: ora LIVE la partita di oggi

MILANO - Allo Stadio Meazza va in scena la sfida tra Inter e Lecce . Il match, valido per la venticinquesima giornata di Serie A , mette di fronte i nerazzurri di Simone Inzaghi , reduci dalla sconfitta di Bologna e i giallorossi di Marco Baroni che vogliono riscattare il ko interno contro il Sassuolo . Fischio d'inizio alle ore 18, l'incontro che sarà diretto da Manganiello della sezione di Pinerolo.

17:42

Inter, Gosens: "Bologna dimenticata, dobbiamo rialzarci"

Intervistato ai microfoni di Dazn, l'esterno dell'Inter Robin Gosens suona la carica in casa nerazzurra: "Abbiamo dimenticato la sconfitta di Bologna, con il lavoro duro e stando zitti. Questa partita seve per rialzarsi". Sul suo stato di forma assicura: "Sto bene, è la prima volta in 13 mesi che posso fare due parrtite di fila. Devo giocare per ritrovare il ritmo partita".

17:30

Il Lecce vince al Tar: contro l'Inter avrà i tifosi

Annullato il divieto di trasferta che era stato disposto dal Prefetto di Milano: a San Siro settore ospiti sold out, ma non ci saranno gli ultras. (LEGGI TUTTO)

17:15

Inter, il Chelsea scarica Lukaku

Il Chelsea non vuole più Romelu Lukaku: il club londinese considera conclusa la seconda avventura dell'attaccante belga con la maglia Blues dopo l’ultima deludente stagione. Marotta si frega le mani: il prezzo (prestito o acquisto) si abbasserà. (APPROFONDISCI)

17:01

Le formazioni ufficiali di Inter-Lecce

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Gosens; Dzeko, Lautaro.

Allenatore: Simone Inzaghi.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Tuia, Umtiti, Pezzella; Maleh, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Ceesay, Di Francesco.

Allenatore: Marco Baroni.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo. Guardalinee: Scatragli e Garzelli. Quarto uomo: Meraviglia. Var: Nasca. Avar: Volpi.

17:00

Polveri bagnate per Edin Dzeko nel 2023

L'attaccante bosniaco ha segnato soltanto due reti in 13 presenze nel 2023 considerando tutte le competizioni (709 minuti giocati), mentre aveva collezionato nelle ultime 13 presenze del 2022 con l’Inter ben sette gol (in 896’).

16:50

Inter, la Champions si decide a San Siro: scontri diretti decisivi

Il futuro di San Siro è un tema caldo, ma restando al presente l’Inter può contare su una vera e propria fortezza. Una delle garanzie in chiave rincorsa al quarto posto arriva dalle sfide casalinghe. (LEGGI TUTTO)

16:40

Lecce, l'Inter a San Siro è un tabù

Il Lecce ha perso tutte le ultime otto sfide contro l'Inter a San Siro, subendo una media di 2.5 gol a partita (20 centri realizzati nel parziale).

16:30

Le curiosità su Inter-Lecce

L’Inter ha perso soltanto una delle ultime 13 sfide (9V, 3N) di Serie A contro il Lecce: 1-0, con una rete di Guillermo Giacomazzi, il 29 gennaio 2012. L'ultima vittoria dei salentini nella Milano nerazzurra risale al 12 novembre 2000: gol decisivo di Vugrinec al 20' del primo tempo.

Milano - Stadio Giuseppe Meazza