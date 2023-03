Il Lecce vince al Tar: contro l'Inter avrà i tifosi

LECCE - Alla fine l’ha spuntata il Lecce nel batti e ribatti tra Tar e Prefetto di Milano sulla vendita dei biglietti della gara contro l’Inter ai residenti in provincia di Lecce. Com’è noto, la Prefettura del capoluogo lombardo aveva vietato la trasferta ai leccesi per non precisati motivi di ordine pubblico, decisione poi annullata su ricorso del club salentino, da un provvedimento monocratico del Tar . Il Prefetto di Milano si è opposto con un richiamo agli incidenti verificatisi due settimane fa a Bergamo tra tifosi leccesi ed atalantini. La vicenda si è conclusa solo ieri mattina quando il TAR ha confermato l’annullamento dell’ordinanza prefettizia , ritenuta incongrua giacchè - scrive il giudice amministrativo - «risalendo da un episodio circoscritto e circostanziato nell'ambito di una diversa manifestazione sportiva ne fa conseguire un pericolo di scontri violenti nella partita tra il Lecce e l'Internazionale, laddove la stessa logica seguita condurrebbe alla inammissibile conclusione di ritenere la tifoseria del Lecce pericolosa in quanto tale e non in relazione alle sole circostanze nelle quali sono avvenute gli scontri». Né il divieto è giustificato dalla denuncia di alcuni tifosi leccesi per gli incidenti di Bergamo e dai provvedimenti amministrativi in corso di adozione, «ma costituisce sintomo di incongruità, volto a colpire l'intera tifoseria del Lecce e non soltanto per gli ipotetici responsabili degli illeciti».

Presidente

Sulla vicenda è intervenuto il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani: «Credo che non sia mai successo che una società si sia presentata personalmente al TAR per difendere la posizione dei propri tifosi. Nelle motivazioni il decreto contiene un passaggio anche di apprezzamento della tifoseria leccese nella sua globalità, rispetto a una progettazione che voleva sanzionare l'intera tifoseria». Manifestato il rammarico per quanti, a seguito della vicenda, non potranno essere presenti, il presidente ha aggiunto: «Il TAR dà a tutti l'opportunità di vivere una trasferta importante senza restrizioni: è meritata, e va colta a tutti i costi». Quindi un invito alla massima responsabilità: «Dare seguito alle parole del TAR, comportandoci in maniera pacifica, stando vicini alla squadra con numeri da grande club fuori casa».

Sold out

Nel settore ospiti vi sarà il sold out con 4631 tifosi presenti. Ai 345 tifosi che hanno fatto pervenire la propria richiesta di rimborso entro le ore 14 del 1° marzo sono stati annullati i titoli e conseguentemente rimborsati. I tifosi (838) che invece avevano fatto la richiesta di rimborso dopo le 14 di mercoledì 1 marzo possono presentarsi allo stadio con i loro biglietti che sono validi. Non ci saranno invece gli ultras, impossibilitati di fatto a partire per lo sblocco tardivo della situazione: in un comunicato annunciano che non faranno in tempo ad organizzarsi per raggiungere Milano.