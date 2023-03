Figc, Gravina: "Il calcio grida aiuto. Il sistema va rifondato"

"I bilanci delle società di calcio devono essere sani". Lo ha ricordato il presidente della Figc, Gabriele Gravina, intervenuto ad un incontro che si è tenuto in mattinata al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli a Santa Maria Capua Vetere in provincia di Caserta. Al suo fianco, tra gli altri, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che ha fatto un annuncio sul Bari. Gravina ha dichiarato: "L’etica e le regole sono un aspetto fondamentale. L’economia deve tenere in considerazione il mondo del calcio, è un mondo che sta reagendo e che impatta per lo 0,58% da solo sul PIL del nostro paese".