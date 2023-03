Sassuolo-Cremonese 3-2: Dessers illude Ballardini, beffato da Bajrami al 92'

REGGIO EMILIA - Dopo l'impresa contro la Roma è amaro il 'ritorno alla realtà' per la Cremonese di Ballardini , battuta 3-2 sul campo del Sassuolo nel penultimo posticipo della 25ª giornata di Serie A e di nuovo ultima, raggiunta a quota 12 dalla Sampdoria (che ha invece mosso la classifica pareggiando con la Salernitata). Tre punti pesanti per i neroverdi di Dionisi (prossimi avversari dei giallorossi di Mourinho in campionato) che senza lo squalificato Berardi si fanno rimontare due gol ma la spuntano al 92', centrando così la seconda vittoria di fila (dopo quella di Lecce) che vale un rassicurante +12 sulla zona retrocessione.

Sassuolo-Cremonese 3-2: statistiche e tabellino

Laurienté segna e ispira

A sbloccare il match del 'Mapei Stadium' è Laurienté, che con un destro a giro centrale su punizione dal limite supera la barriera e sorprende Carnesecchi (26'). incerto in quest'occasione mentre era stato reattivo in avvio su una conclusione potente di Pinamonti (15'). Sotto di un gol la Cremonese prova a reagire ma prima perde per infortunio Chiriches (dentro Lochoshvili al 35'), poi impreca contro la sfortuna quando il pallone colpito di testa da Tsadjout (su corner calciato da Felix) scheggia il palo esterno (36'). Il Sassuolo dal canto suo è pronto ad approfittare dagli spazi concessi dall'avversario, che al 41' si fa infilare di nuovo: ancora protagonista Laurienté, che con un tunnel supera Valeri e scambia poi con Lopez per scaricare infine di tacco su Frattesi, bravo a girarsi in area e a raddoppiare con il destro. Vano poi per i biancorossi anche il tentativo dalla distanza di Benassi: Consigli risponde presente (45') e si va al riposo con i padroni di casa avanti 2-0.

Alla Cremo non basta Dessers

All'intervallo Ballardini lascia negli spogliatoi Felix per inserire Dessers ma è ancora Tsadjout a mancare di poco la porta con un colpo di testa (48'), mentre Carnesecchi si riscatta e tiene a galla la Cremonese deviando sulla traversa una conclusione potente di Defrel (55') e poi opponendosi con l'istinto su Ruan (59'). Il Sassuolo sembra in controllo ma a riaprire tutto ci pensa involontariamente Erlic, che calibra male un retropassaggio di testa a Consigli e consegna palla a Dessers: l'attaccante ringrazia e accorcia le distanze (62'). Ballardini ora ci crede e getta nella mischia anche Ciofani e Buonaiuto (fuori Okereke e Tsadjout) ed è proprio quest'ultimo ad andare vicino al pari, con un tiro-cross respinto sulla linea da Maxime Lopez. I grigiorossi spingono e c'è lavoro per Consigli, bravo a sbarrare la strada in uscita a Dessers che però si rifa all'83': rinvio lungo di Carnesecchi e palla direttamente all'attaccante che entra in area, dribbla il portiere neroverde e poi indirizza in rete la palla del 2-2. Festa nel settore dei tifosi ospiti, che ora sperano addirittura nel sorpasso ma vengono 'gelati' al 92': splendido cross con l'esterno di Laurienté e altrettanto pregevole destro al volo del subentrato Bajrami, che firma il definitivo 3-2.

