Torino-Bologna 1-0: Juric ferma Thiago Motta con Karamoh

TORINO - Al Torino basta un gol di Karamoh (il terzo in campionato per il francese arrivato a gennaio) per rialzarsi dopo la sconfitta nel derby con la Juve e fermare la corsa del Bologna , reduce dal successo sull'Inter ma battuto 1-0 nell'ultimo posticipo della 25ª giornata di Serie A e ora a -7 dall'Atalanta sesta in classifica ( tallonato a una sola lunghezza dai granata di Juric ).

Monologo granata

Primo tempo a senso unico sul prato dello stadio 'Olimpico Grande Torino', dove i padroni di casa (orfani dello squalificato Ricci e degli infortunati Vlasic, Vieira, Lazaro, Pellegri e Zima) partono caricando a testa bassa e Skorupski è ben presto costretto agli straordinari: prima è reattivo nel salvarsi di piede su Sanabria (5'), poi ben posizionato sul colpo di testa di Singo, mentre al 13' è Karamoh a 'sostituirsi' al portiere ospite intercettando la conclusione del compagno Miranchuk. L'attaccante francese preso dal Torino a gennaio ci mette però pochi minuti per farsi perdonare, perché al 23' raccoglie una sponda di Sanabria e dopo aver danzato con la palla al piede tra i difensori emiliani la spedisce in rete. L'1-0 non basta al Toro, che continua ad attaccare alla ricerca del colpo del ko e manda al tiro anche Linetty che manca però lo specchio (36'): il Bologna limita i danni e va al riposo sotto solamente di un gol.

Bologna spuntato

Nonostante la deludente prova dei suoi nella prima parte di gara, Thiago Motta concede fiducia ai titolari e il secondo tempo riparte senza cambi, con Karamoh che di testa sfiora il raddoppio (e la personale doppietta) evitato dalla decisione deviazione in corner di Soriano (49'), mentre poco dopo la conclusione di Sanabria fa il 'solletico' a Skorupski (51'). L'atteggiamento del Bologna sembra diverso, ma non basta per impensierire Milinkovic-Savic e al 57' arriva così il momento di Zirkzee (dentro al posto di Soriano). Proprio uno scambio tra il nuovo entrato e Posch porta a una punizione dal limite calciata poi sulla barriera da Orsolini (65'), che viene invece rimontato e contrastato 'sul più bello' da Schuurs al 71'. Il Toro sembra ora sulle gambe e Juric decide allora di intervenire con un triplo cambio (73'): dentro il 'perdonato' Radonjic, Ola Aina e Vojvoda al posto di Karamoh, Singo e Rodriguez. Gli ospiti si fanno però ancora pericolosi con Zirkzee (sinistro alto dopo uno scarico di Cambiaso al 78'), mentre i granata non riescono a chiuderla con Vojvoda (colpo di testa fuori di un soggio all'80' su cross di Radonjic) e il risultato resta così in bilico. Nel finale il Bologna fatica però a pungere e il Toro amministra senza affanni il minimo vantaggio, festeggiando così dopo il triplice fischio dell'arbitro Rapuano una vittoria pesantissima.

