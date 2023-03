Frey, duro attacco a Mancini: "Kean doveva colpirlo ancora più forte!"

Nel corso della trasmissione Twitch sul canale Bepi Tv, l'ex portiere di Fiorentina e Inter, Sebastien Frey, si esprime senza peli sulla lingua sull'episodio di Roma-Juventus, che ha visto protagonisti il difensore giallorosso Gianluca Mancini e l'attaccante bianconero Moise Kean, espulso per fallo di reazione pochi secondi dopo essere entrato in campo: "Il cartellino rosso per il bianconero è sacrosanto, ma è incredibile che il giallorosso se la sia cavata. Come contro la Cremonese, un pugno sulla schiena e una tirata di capelli e poi fa sempre il grande. Possibile che non sia stato squalificato anche lui? Fosse capitato a me, gli avrei dato un calcio ancora più forte!".