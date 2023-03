Diretta Spezia-Inter: ora LIVE la partita di oggi

La 26ª giornata di Serie A si apre con la sfida tra Spezia e Inter allo Stadio Picco. Dopo il trionfo contro il Lecce, i nerazzurri di Inzaghi sono a caccia di una nuova vittoria per presentarsi al meglio alla sfida di ritorno contro il Porto degli ottavi di Champions League. Servono punti importanti per staccare le inseguitrici dal secondo posto, con la Lazio a soli due punti. Obiettivi totalmente diversi per lo Spezia, con Semplici che ha solo tre punti di vantaggio sul Verona terzultimo. Un buon risultato può essere fondamentale per allontanarsi dalla zona retrocessione. Segui la cronaca in diretta della partita.

19:20

Inzaghi: "Brozovic tornerà al top e Lukaku..."

Le parole del tecnico nerazzurro ai canali ufficiali del club alla vigilia della sfida: "Sarà una partita difficile, contro una squadra che ha un obiettivo ben preciso per il quale sta lottando. Conosciamo il valore di Lukaku, è venuto da un periodo problematico e adesso sta dando ottimi segnali. Brozovic? Sono soddisfatto perchè sta lavorando bene". (LEGGI TUTTO)

19:10

Spezia-Inter, le curiosità

L’Inter è rimasta imbattuta nei cinque precedenti di Serie A contro lo Spezia, grazie a quattro successi e un pareggio; i nerazzurri hanno segnato complessivamente 11 reti contro i liguri nel torneo, a fronte di solo tre gol subiti.

L’Inter non ha trovato il successo in ben cinque delle ultime sei trasferte contro avversarie liguri in Serie A (4N, 1P), dopo che aveva vinto tutte le sei precedenti.

Lo Spezia non ha vinto alcuna delle ultime sette partite di Serie A (3N, 4P), anche se ha pareggiato le due più recenti, con Leonardo Semplici in panchina: i liguri non hanno mai registrato una serie più lunga di pari consecutivi nella competizione.

Lo Spezia non ha segnato neanche una rete nelle ultime cinque gare casalinghe di Serie A, negli ultimi 45 anni solo due formazioni hanno giocato più incontri interni di fila nel corso di una stagione nel massimo campionato senza segnare: il Parma (otto nel 2020/21) e la Sampdoria (sette, proprio nel 2022/23).

19:00

Spezia-Inter, le probabili formazioni

SPEZIA (4-2-3-1): Dragowski; Amian, Ampadu, Caldara, Nikoulau; Bourabia, Zurkowski; Gyasi, Agudelo, Verde; Nzola. Allenatore: Semplici. A disposizione: Zoet, Zovko, WIsniewski, Beck, Giorgeschi, Salva Ferrer, Ekdal; Shomurodov, Cipot, Esposito, Sala, Kovalenko, Krollis, Maldini. Indisponibili: S. Bastoni, Holm, Moutinho. Squalificati: Marchetti, Reca. Diffidati: S. Bastoni, Holm, Nzola.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lukaku, Martinez. Allenatore: Inzaghi. A disposizione: Handanovic, Cordaz, Acerbi, D'Ambrosio, Dimarco, Bellanova, Zanotti, Gagliardini, Asllani, Mkhitaryan, Carboni, Dzeko. Indisponibili: Correa, Skriniar. Squalificati: nessuno. Diffidati: Dumfries.

ARBITRO: Marinelli di Tivoli.

Stadio Alberto Picco - La Spezia