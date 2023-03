Napoli-Atalanta, dove vederla in tv Sky o Dazn

NAPOLI - Allo Stadio Maradona va in scena stasera la sfida tra Napoli e Atalanta . Il match è valido per la ventiseiesima giornata di Serie A . Fischio d'inizio alle 18, l'incontro sarà diretto da Colombo della sezione di Como.

Napoli-Atalanta, match valido per la ventiseiesima giornata di campionato, è in programma allo stadio Maradona di Napoli e sarà trasmesso in diretta su Dazn.

Napoli-Atalanta, sarà visibile su Dazn. Chi possiede un abbonamento sia a Sky che a DAZN, potrà vederla in diretta tv attivando Zona Dazn e sintonizzandosi sul canale numero 214 di Sky.

La partita di Serie A tra Napoli e Atalanta sarà visibile in streaming scaricando l'app di DAZN su smartphone o tablet oppure collegandosi al sito di DAZN mediante computer e notebook, selezionando la specifica finestra dell'evento.

Bisogna subito tornare a dare segnali al campionato per il Napoli, che nell'ultima giornata è scivolato in casa con la Lazio. L'Atalanta, nello scorso turno, ha pareggiato a reti inviolate, in casa, con l'Udinese. Solo una delle ultime 15 gare tra Napoli e Atalanta in Serie A è terminata in parità (2-2 il 30 ottobre 2019): nelle restanti occasioni, otto successi per i partenopei, sei per i nerazzurri. Qui le probabili formazioni.

