Bologna-Lazio diretta 0-0: ora LIVE la partita di oggi

21:51

46' - Inizia il secondo tempo

Si riparte! Nessun cambio per le due squadre. Palla per il Bologna.

21:35

45'+3' - Si chiude il primo tempo

Finisce il primo tempo tra Bologna e Lazio. Match equilibrato, risultato ancora fisso sullo 0-0.

21:32

45'+1' - Giallo per Vecino, niente derby

Fallo di Vecino, Maresca estrae il giallo. Era diffidato, niente derby per lui.

21:29

42' - Problemi per Hysaj

Il terzino di Sarri rimane a terra dopo un brutto intervento di Aebischer a gamba tesa. Fallo, ma niente giallo. L'albanese ha bisogno dell'intervento dei medici.

21:21

35' - Doppio miracolo di Skorupski

Due grandi parate del portiere del Bologna. Filtrante per Luis Alberto che tira, ma Skorupski respinge. Sulla ribattuta Felipe Anderson trova ancora la risposta del portiere.

21:19

33' - Super Provedel su Barros

Bella giocata di Moro per Barrow, che in area si accentra e con il destro tira sul primo palo. Grande risposta di Provedel che mette in angolo. Lazio in affanno. Poco dopo giallo per Ferguson.

21:14

28' - Palo del Bologna

Bel cross da sinistra, Ferguson da solo da posizione poco defilata colpisce di testa e centra il palo. Grandissima occasione per il Bologna.

21:06

21' - Problemi per Zaccagni

Accelerata di Zaccagni, Posch gli va addosso e l'esterno della Lazio rimane a terra. Problemi al collo, l'arbitro ferma il gioco. Niente di grave, si riparte. Poco dopo Hysaj ammonito per proteste.

21:01

15' - Prima grande occasione per la Lazio

Filtrante basso di Luis Alberto per l'inserimento di Pedro dalla destra, tiro e palla fuori di poco. Bella l'azione biancoceleste.

20:58

12' - Si fa vedere anche la Lazio

Grande giocata di Zaccagni che accelera al centro, poi scarica per Felipe Anderson che calcia alto. Il brasiliano però, è in fuorigioco. Tutto inutile.

20:57

11' - Il Bologna pericoloso

Inserimento ottimo di Ferguson, che scarica per Barrow di testa: tiro murato, poi il fuorigioco. I padroni di casa pericolosi in avanti.

20:53

7' - Ci prova Barrow

L'attaccante de Bologna si smarca da fuori area e con il sinistro calcia forte: palla alta e applausi da parte dei tifosi.

20:52

6' - Lazio aggressiva

Biancocelesti molto aggressivi costringono il Bologna a rimanere e giocare il pallone dentro la propria metà campo. Skorupski rischia, poi il rinvio.

20:46

1' - Inizia Bologna-Lazio

Si parte! Dall'Ara quasi tutto esaurito con circa 26mila spettatori. Da Roma arrivati poco più di 4mila laziali. Primo pallone per i biancocelesti.

20:35

Provedel a caccia del record

La Lazio potrebbe stabilire un suo nuovo record di clean sheet in trasferta in una singola stagione di Serie A: al momento sono otto, come nel 1994/1995 e nel 1999/2000 – nei cinque grandi campionati europei 2022/23, nessuna squadra ha fatto meglio (otto anche per l’Arsenal).

20:30

Il momento di Orsolini, il grande assente

Riccardo Orsolini ha preso parte a sei degli ultimi sette gol del Bologna in campionato (quattro reti e due assist), il classe ’97 (sette gol nel 2022/23) è a una sola rete di distanza dal suo record di marcature in una singola stagione di Serie A (otto nel 2019/20 e nel 2018/19).

20:25

Sarri e il problema attacco

"Il problema nostro non è stato l’attacco. Non abbiamo capitalizzato tante occasioni, ma abbiamo creato tantissimo. Bisogna essere squadra e pensare di più così come non abbiamo fatto in alcuni momenti. Quando arriva il miglior Milinkovi? É un giocatore forte che può attraversare momenti in cui rende cento e poi ottanta". Maurizio Sarri a Sky ha parlato così prima del fischio d'inizio con il Bologna.

20:20

Le parole di Patric nel pre partita

"Sappiamo dell’importanza della partita, il margine di errore a questo punto della stagione è minimo se vogliamo rimanere in alto. Conosciamo la difficoltà dell’avversario e di giocare in questo stadio. Credo sia difficile avere calciatori sempre pronti anche quando si gioca meno. Questo aspetto mette in mostra la grande umiltà di calciatori di questo tipo che a volte non vengono tenuti in considerazione a dovere. Sarà una partita difficile sia sotto il punto di vista atletico che tecnico perché il Bologna ha calciatori di livello. Dovremo stare attenti in entrambe le fasi del gioco”. Così il difensore della Lazio, Patric, nel pre match ai microfoni di Lazio Style Channel.

20:10

La sfida di Luis Alberto

Luis Alberto ha servito sei assist in Serie A contro il Bologna, almeno due in più rispetto ad ogni altra avversaria – tra i giocatori in attività lo spagnolo è quello che ha fornito più passaggi vincenti contro i rossoblù nel torneo.

19:55

Dove vedere Bologna-Lazio in diretta TV

Bologna-Lazio, sarà visibile su Dazn, Sky Calcio 202, Sky Sport 251. Chi possiede un abbonamento sia a Sky che a DAZN, potrà vederla in diretta tv attivando Zona Dazn e sintonizzandosi sul canale numero 214 di Sky.

19:35

Bologna-Lazio, le formazioni ufficiali

BOLOGNA (4-2-3-1) - Skorupski; Posch, Souamoro, Lucumì, Cambiaso; Moro, Schouten; Aebischer, Ferguson, Kyriakopoulos; Barrow. Allenatore: Thiago Motta. A disposizione: Bardi, Ravaglia, Sosa, Arnautovic, Sansone, Zirkzee, Bonifazi, Medel, Lykogiannis, Soriano, Pyythia, De Silvestri.

LAZIO (4-3-3) - Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Vecino, Luis Alberto;

Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri. A disposizione: Adamonis, Maximiano, Fares, Gila, Patric, Pellegrini, Radu, Basic, Bertini, Cataldi, Marcos Antonio, Cancellieri, Romero.

19:30

Lazio, occasione importante per la Champions

Vincere con il Bologna, volare al secondo posto e caricarsi in vista del ritorno con l'Az Alkmaar e del derby. Missione importante per la Lazio contro la squadra di Thiago Motta. Senza Immobile, infortunato, si va a caccia di punti importantissimi per superare l'Inter e andare secondi in solitaria. Ci sono in palio punti importantissimi per la Champions. Fischio d'inizio ore 20.45.

Bologna - Stadio Renato Dall'Ara