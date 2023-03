Diretta Juve-Sampdoria 2-2: Djuricic pareggia al 32' LIVE

TORINO - Riprendere la propria rincorsa in campionato dopo il ko in casa della Roma senza pensare al -15 in sospeso . Questo l'obiettivo della Juventus , che oggi (domenica 12 marzo, ore 20:45) tra le mura amiche dello ' Stadium' cercherà di battere la Sampdoria ultima della classe (con la Cremonese) nel match valido per la 26ª giornata di Serie A , per presentarsi così al meglio al ritorno degli ottavi di Europa League sul campo del Friburgo (dove i bianconeri partiranno forti dell'1-0 ottenuto all'andata) e poi al derby d'Italia contro l'Inter a San Siro, di nuovo in campionato. Di seguito la diretta del match...

46' - Via alla ripresa, due cambi nella Juve

Iniziato il secondo tempo di Juve-Sampdoria allo Stadium, con il risultato di 2-2. Due sostituzioni per i bianconeri, con Locatelli e Cuadrado in campo al posto di Barrenechea e Bonucci.

Juve, riscaldamento per Cuadrado e Locatelli

Riscaldamento per i bianconeri Cuadrado e Locatelli durante l'intervallo: il tecnico juventino Allegri potrebbe metterli in campo già a inizio ripresa.

Juve-Samp 2-2: la sintesi del primo tempo

Resta in bilico il match dello Stadium, dopo 45 minuti ricchi di capovolgimenti ed emozioni. La Juventus parte forte e trova il vantaggio all'11' con il colpo di testa di Bremer su corner di Kostic. I bianconeri non si fermano e si portano anche sul 2-0 al 26' con un altro colpo di testa, quello di Rabiot, su assist al bacio di Miretti. Sembra tutto facile per i bianconeri, ma in un minuto la Sampdoria segna due gol, riportando il match in parità. Al 31' Augello gira in porta con il destro un pallone vagante nell'area e juventina e, nemmeno 60 secondi più tardi, Djuricic sfrutta il pallone a rimorchio di Zanoli per battere Perin sul secondo palo e firmare il pareggio blucerchiato.

45'+2' - Finito il primo tempo sul 2-2

Finito il primo tempo di Juve-Sampdoria: allo Stadium il risultato è di 2-2 in virtù delle reti segnate dai bianconeri Bremer (11') e Rabiot (26') vanificata dalla rimonta ospite che in un minuto è rientrata in corsa con Augello (31') e Djuricic (32').

45' - Un minuto di recupero

Indicato il recupero concesso dall'arbitro Prontera: si dovrebbe giocare ancora per un minuto.

43' - Vlahovic giù in area, proteste Juve

Proteste Juve: Fagioli crossa per Vlahovic che viene anticipato da Nuytinck e poi va giù in area dopo un contatto con il portiere Turk che era andato in uscita, per l'arbitro Prontera è tutto regolare.

39' - Giallo pesante per Rincon

Ammonizione pesante in casa Sampdoria: un fallo a metà campo costa il giallo a Rincon, che era diffidato e salterà il prossimo scontro diretto per la salvezza contro il Verona a Marassi.

37' - Fischi per la Juve allo Stadium

Galvanizzata dal pareggio ora è la Sampdoria a gestire il possesso palla e dagli spalti dello Stadium iniziano a fischiare la Juve.

32' - Gol di Juricic: Juve-Samp sul 2-2

Incredibile allo Stadium: un minuto dopo aver riaperto i giochi con Augello la Sampdoria riacciuffa la Juve con Djuricic: Zanoli scappa a destra, prende il fondo e mette palla a rimorchio per il fantasista doriano che colpisce di prima con l'interno, battendo Perin sul secondo palo.

31' - Augello la riapre: Juve-Samp 2-1

La Sampdoria riapre i giochi: cross dalla destra in area dove Augello colpisce al volo con il destro e supera Perin: la Juve sempre avanti ma ora per 2-1.

28' - Bonucci 'mura' Djuricic

Sotto di due reti la Sampdoria prova a reagire e a pungere la Juve: palla in area per Djuricic che cerca la conclusione, 'murato' però da Bonucci.

26' - Gol di Rabiot: Juve avanti 2-0

Raddoppio della Juventus: cross dalla destra di Miretti e colpo di testa vincente di Rabiot, che porta i bianconeri sul 2-0.

21' - Juve in controllo

Sotto di un gol la Sampdoria prova ad alzare la pressione, ma la Juve riesce a gestire per il momento senza troppi affanni il possesso palla.

20' - Rabiot spreca

Grande occasione sprecata dalla Juve con Rabiot che, arrivato al limite dell'area, cerca un passaggio per Miretti invece di calciare con il destro, regalando il pallone alla difesa della Sampdoria.

15' - Nuytinck anticipa Miretti

Attacca la Juve: Kostic affonda a sinistra e crossa basso in area, dove Nuytinck è bravo ad anticipare Miretti.

11' - Gol di Bremer: Juve avanti 1-0

Dopo le due occasioni in favore della Sampdoria è invece la Juve a passare: calcio d'angolo 'pennellato' da Kostic per la testa di Bremer, che porta in vantaggio i bianconeri supera il 19enne portiere sloveno Turk (titolare al posto dell'indisponibile Audero e al debutto assoluto in Serie A)

10' - Perin attento su Gabbiadini

Altra conclusione della Sampdoria e ancora con Gabbiadini: sul tiro del capitano blucerchiato è però attento Perin, che neutralizza il tiro.

7' - Gabbiadini spreca

Sampdoria vicina al gol: lancio verticale improvviso di Winks per Gabbiadini, che scappa a Bonucci ma tutto solo davanti a Perin incrocia troppo la conclusione e calcia così a lato

6' - Vlahovic 'murato' da Nuytinck

Prima conclusione della Juve verso la porta sampdoriana: a calciare è Vlahovic che viene però 'murato' dal difensore ospite Nuytinck.

4' - Richiamo per Barrenechea

Intervento duro di Barrenechea su Djuricic: richiamo verbale da parte dell'arbitro Prontera nei confronti del centrocampista della Juve.

1' - Iniziata Juve-Sampdoria

Dopo un minuto di raccoglimento in ricordo delle vittime del naufragio di Cutro è iniziata Juve-Sampdoria allo Stadium: primo pallone mosso dagli ospiti.

Squadre schierate a metà campo

Rientrate negli spogliatoi dopo il riscaldamento, Juventus e Sampdoria sono tornate sul terreno di gioco e ora sono schierate a metà campo: dopo il sorteggio e il saluto tra le due squadre inizierà la sfida dello Stadium.

Allegri: "Pogba? Ecco cos'è successo"

A ridosso del match contro la Sampdoria allo Stadium ha parlato Massimiliano Allegri, che ha spiegato anche i motivi della nuova assenza di Pogba: "Nella rifinitura ha avvertito un fastidio mentre calciava le punizioni - ha detto il tecnico della Juve ai microfoni di Dazn -. Peccato perché aveva fatto un bell'allenamento, acquisito minutaggio e oggi ci avrebbe potuto dare una mano. Domani dopo gli esami vedremo quali sono e sue condizioni".

Di Maria premiato allo Stadium

Prima del match contro la Sampdoria allo Stadium è stato premiato Di Maria (oggi non disponibile) come miglior giocatore della Juve nel mese di febbraio.

Vlahovic, un record negativo da evitare

L'attaccante juventino Dusan Vlahovic dovrà cercare di tornare al gol nella sfida di campionato contro la Sampdoria per evitare un record negativo: una statistica può aiutare... (LEGGI TUTTO)

La carica di Perin

Mattia Perin, oggi titolare al posto di Szczesny, carica la Juve prima della partita: "Con una vittoria oggi, senza la penalizzazione, saremmo secondi come ci dice il mister e questa cosa ci stimola da morire - spiega il portiere bianconero ai microfoni di Dazn a ridosso del match contro la Sampdoria -. Faremo di tutto per conquistare i tre punti".

Squadre in campo per il riscaldamento

A poco più di mezz'ora dal fischio d'inizio di Juve-Sampdoria le due squadre sono entrate in campo allo Stadium: via al riscaldamento.

Juve-Sampdoria: le formazioni ufficiali

JUVENTUS (3-5-1-1): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer; De Sciglio, Barrenechea, Fagioli, Rabiot, Kostic; Miretti; Vlahovic. Allenatore: Massimiliano Allegri

A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Gatti, , Rugani, Locatelli, Cuadrado, Soulé, Paredes, Compagnon, Iling-Junior.

Indisponibili: Kaio Jorge, Milik, Alex Sandro, Chiesa, Di Maria, Pogba. Squalificati: Kean. Diffidati: Rabiot, Alex Sandro

SAMPDORIA (3-4-2-1): Turk; Gunter, Nuytinck, Amione; Zanoli, Rincon, Winks, Augello; Leris, Djuricic; Gabbiadini. Allenatore: Dejan Stankovic

A disposizione: Ravaglia, Tantalocchi, Oikonomou, Murru, Sabiri, Yepes, Malagrida, Paoletti, Quagliarella, Jesé.

Indisponibili: Audero, Conti, Cuisance, De Luca, Ilkhan, Lammers, Murillo, Pussetto. Squalificati: -. Diffidati: Nuytinck, Rincon, Sabiri.

ARBITRO: Prontera di Bologna

Guardalinee: Costanzo e Passeri

Quarto uomo: Rapuano

Var: Di Bello

Avar: Longo

Allegri senza Pogba, Chiesa e Di Maria

Diverse assenze in casa Juve, con Allegri che deve fare a meno dello squalificato Kean e dell'infortunato Pogba (ai box come Kaio Jorge, Milik e Alex Sandro), mentre Chiesa è stato fermato per precauzione e a Di Maria è stato concesso un turno di riposo. (LEGGI TUTTO)