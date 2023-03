Derby Lazio-Roma, Frattesi in tribuna: svelato per chi tiferà

ROMA - Cresce l'attesa per il derby della Capitale e la Roma di José Mourinho potrà contare su un tifoso speciale per una sfida che vale la qualificazione alla prossima Champions League: si tratta di Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo e fresco di vittoria all'Olimpico proprio contro la 'sua' Roma. Il 23enne romano scenderà infatti in campo con i neroverdi di Dionisi venerdì sera contro lo Spezia. Un impegno anticipato con il proprio club che gli consentirà di essere presente domenica all'Olimpico e fare il tifo per la sua Roma. Sono in molti però, tra i tifosi giallorossi, a mettere in dubbio la simpatia di Frattesi per la squadra di Mourinho: ecco perché.