Usa, tutti pazzi per la Serie A. E Osimhen diventa... Lincoln

Tutti pazzi negli Stati Unti per la Serie A. Dalla costa Est a quella Ovest, da Nord a Sud, il campionato dominato dal Napoli sta avendo un enorme successo. Così come la Champions, con tre club italiani tra le prime otto d'Europa. In attesa dei quarti e dell'Europa e la Conference di stasera c'è anche chi si diverte, sui social, a celebrare la squadra di Spalletti e, in particolare, il bomber Osimhen. Come? L'ormai celebre mascherina dell'attaccante del Napoli è stata posizionata, come rivela "Thatseriea" sull'Empire State Building, sull'obelisco di Washington e, persino, sui volti dei quattro presidenti scolpiti sul Monte Rushmore che appartengono, da sinistra a destra, a George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln ed incarnano gli ideali dei primi 150 anni di storia americana. Un po' come, oggi Osimhen incarna gli ideali dei tifosi del Napoli. E non solo.