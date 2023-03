Monza-Cremonese 1-1, Carlos Augusto risponde a Ciofani

Botta e risposta nella ripresa

Nel primo tempo il Monza domina: gli uomini di Palladino creano numerose occasioni, che vengono sventate dalla bravura di Carnesecchi. Il numero uno ospite si supera su Carlos Augusto, Ciurria e Izzo, salvando il risultato. Nella ripresa gli uomini di Ballardini scendono in campo con un piglio diverso e dopo un'occasione di Okereke (tiro respinto da Di Gregorio), sbloccano il risultato al 62' con Ciofani (entrato in campo durante l'intervallo), che supera il numero uno del Monza con un morbido pallonetto, dopo un perfetto assist di Castagnetti. Il vantaggio dura solo sette minuti: al 69' Ciurria si invola sulla destra e mette al centro una palla invitante per Carlos Augusto, che controlla e calcia di potenza, siglando il suo quinto gol in campionato. Nel finale i padroni di casa si gettano all'attacco e sfiorano il raddoppio con Ranocchia e Colpani.

