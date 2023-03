Paura Lazio-Roma: ci sono anche i serbi, rischio scontri tra tifosi. Tensione alle stelle

Il derby oggi pomeriggio alle 18 all’Olimpico di Roma, la festa di sport della Maratona che impegnerà comunque il personale della Forze dell’ordine capitoline, Italia-Inghilterra giovedì prossimo alle 20.45 al Maradona di Napoli. Non c’è tempo, e non è il caso, di allungare lo sguardo fi no a Roma-Feyenoord del 20 aprile, quarto di ritorno di Europa League. Manca un mese per quest’ultimo appuntamento “a rischio” (verosimilmente chiuso agli olandesi, già stoppati contro la Lazio in Conference): i due allarmi a stretto giro sono la sfida tra Lazio e Roma e l’impegno di qualificazione all’Europeo 2024 della Nazionale. E su questi due eventi gli occhi dell’apparato della sicurezza sono aperti da diversi giorni: per circoscrivere i rischi.