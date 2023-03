Ma Sarri e Mourinho meritano altro

Derby sporco, aspro e poco sorprendente

Il derby è Lazio anche perché la squadra di Sarri ha provato a giocarlo fin dall’inizio, obbligando la Roma al lancio lungo per Belotti, preferito a Abraham per la capacità del Gallo di fare a sportellate con l’intera difesa avversaria: la palla alta ha escluso dal gioco Dybala, che dopo un tempo è stato sacrificato per far posto al terzo centrale - l’impalpabile Llorente -; quella a terra non è mai stata trovata da Wijnaldum che per oltre un’ora ha corso a vuoto e in orizzontale inseguendo i portatori e qualche fantasma del passato. Anche Pellegrini non era in giornata, ma - 30 punti in testa a parte - continua a pagare una condizione generale insufficiente. Solo gli ingressi di Matic, assolutamente indispensabile, e El Shaarawy hanno restituito un po’ di campo alla Roma che il gol l’ha pure trovato, subito annullato tuttavia per il fuorigioco di Smalling. Non è stata una bella partita, è stato un derby: sporco, aspro e poco sorprendente tra due squadre mentalmente stanche e nervose. La Lazio ha fatto però sudare il pallone, investendo nel palleggio e nella superiorità numerica, mentre la Roma si è dovuta adeguare e ha tentato di ripetere la prestazione di San Sebastian, solo che dopo poco più di mezz’ora ha perso la parete sinistra del muro.